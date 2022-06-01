Российские оккупанты массированно обстреляли село возле Николаева

В Николаевской области 31 мая российские оккупанты обстреляли село Константиновка (бывший Витовский район).

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили местные жители.

«Бомбили в две очереди. Сперва прилетело 60 снарядов по селу, после этого спустя немного времени, когда люди повыходили из подвалов – прилетело еще 35 снарядов. То есть за день по маленькому селу, в котором всего 6 улиц, прилетело 95 снарядов, почти сотня. Были попадания во дворы, огороды и дома людей. Во дворе многодетной семьи произошел взрыв. Дом и двор получили большие повреждения, дети на тот момент были в доме».

«Обстреляли кладбище, после чего там возник пожар. Обстреляли единственное предприятие в селе. Снарядом разбили сельский магазин. Разбомбили и сожгли дотла бывший сельский дом культуры. Обстреляли школу, здание сильно разрушено, внутри упало перекрытие. Ранее был обстрелян мост через канал, взорвана была почта», - сообщили жители села.

Оккупанты взорвали три трансформатора, село сидит без света и без воды. В селе есть два колодца, которые постоянно обстреливают, подойти и набрать воды опасно для жизни.