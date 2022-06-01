ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Оккупанты продолжают штурм Северодонецка и Камышевахи

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 1 июня по этой ссылке.



В этой новости мы будем следить за событиями 2 июня.

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08:01 Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что за сутки оккупанты повредили/разрушили 52 дома в Луганской области.

«50-60 домов область теряет каждый день. В селах и селениях, которые штурмуют россияне, жилье выгорает улицами», - отметил Гайдай.

Также враг продолжает уничтожать объекты промышленной и социльной инфраструктуры.

«Вчера с утра они несколько раз целили по объединению «Азот». Попали в один из административных корпусов и на склад, где хранился метанол. В Лисичанске повредили здание городской больницы», - добавил глава Луганской ОВА.

07:35 Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что враг ночью стрелял на границе с Херсонской областью.

07:25 Генштаб ВСУ сообщил, что враг продолжает обстрелы Сумской и Черниговской областей со своей территории.

На Лиманском направлении пытался атаковать, но получил отпор и с потерями отступил.

Продолжает штурмовать Северодонецк.

06:43 Глава правления АО «Укрзалізниця» Александр Камышин также опроверг информацию о ракетном ударе по Бескидскому тоннелю, которую накануне распространил советник главы МВД Антон Геращенко.

По его словам, удар пришелся по железнодорожной инфраструктуре во Львовской области, из-за чего задержались три пассажирских поезда, которые спустя несколько часов продолжили свое движения.

Пострадавших среди сотрудников «Укрзалізниці» нет.

00:37 На Донбассе украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил 1 июня отразили 13 атак врага. На 2 локациях еще продолжаются бои. За прошедшие сутки украинские военнослужащие уничтожили:

• 2 танка; • 6 артиллерийских систем; • 8 боевых бронированных машин; • 4 вражеских автомобиля.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 7 вражеских беспилотников «Орлан-10».

00:17 Украинские воины уже осваивают Wolfhound – британские бронемашины тактической поддержки.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Wolfhound («Волкодав») — это шестиколесный грузовой вариант бронетранспортера Mastiff, который в свою очередь является британским вариантом южноафриканского Cougar.

Бронемашины поступили в Украину от Великобритании в рамках пакета оборонной помощи. Переданные Украине «Wolfhound» оснащены крупнокалиберными пулеметами Browning M2 калибра 12,7 мм. Максимальная скорость – 90 км/ч. В броневике может передвигаться восемь военных плюс два члена экипажа. «Волкодав» спроектирован так, что броня способна выдержать обстрел из стрелкового оружия, подрыв мин и самодельных взрывных устройств.

00:02 Недалеко от побережья на Одесщине нашли морскую якорную мину, которую штормом накануне сорвало с крепления и принесло волнами.

Об этом сообщили в оперативном командовании «Юг».

Корабельная подрывная команда ВМС Украины уничтожила мину путем контролируемого подрыва прямо в море. Это уже пятая морская мина с начала недели, которую после воскресного шторма принесло к побережью Одесщины.