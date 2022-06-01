ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Оккупанты продолжают штурм Северодонецка и Камышевахи

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.
После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.
Хронология событий 1 июня по этой ссылке.
В этой новости мы будем следить за событиями 2 июня.
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08:01 Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что за сутки оккупанты повредили/разрушили 52 дома в Луганской области.
«50-60 домов область теряет каждый день. В селах и селениях, которые штурмуют россияне, жилье выгорает улицами», - отметил Гайдай.
Также враг продолжает уничтожать объекты промышленной и социльной инфраструктуры.
«Вчера с утра они несколько раз целили по объединению «Азот». Попали в один из административных корпусов и на склад, где хранился метанол. В Лисичанске повредили здание городской больницы», - добавил глава Луганской ОВА.
07:35 Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что враг ночью стрелял на границе с Херсонской областью.
07:25 Генштаб ВСУ сообщил, что враг продолжает обстрелы Сумской и Черниговской областей со своей территории.
На Лиманском направлении пытался атаковать, но получил отпор и с потерями отступил.
Продолжает штурмовать Северодонецк.
06:43 Глава правления АО «Укрзалізниця» Александр Камышин также опроверг информацию о ракетном ударе по Бескидскому тоннелю, которую накануне распространил советник главы МВД Антон Геращенко.
По его словам, удар пришелся по железнодорожной инфраструктуре во Львовской области, из-за чего задержались три пассажирских поезда, которые спустя несколько часов продолжили свое движения.
Пострадавших среди сотрудников «Укрзалізниці» нет.
00:37 На Донбассе украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил 1 июня отразили 13 атак врага. На 2 локациях еще продолжаются бои. За прошедшие сутки украинские военнослужащие уничтожили:
• 2 танка;
• 6 артиллерийских систем;
• 8 боевых бронированных машин;
• 4 вражеских автомобиля.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 7 вражеских беспилотников «Орлан-10».
00:17 Украинские воины уже осваивают Wolfhound – британские бронемашины тактической поддержки.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Wolfhound («Волкодав») — это шестиколесный грузовой вариант бронетранспортера Mastiff, который в свою очередь является британским вариантом южноафриканского Cougar.
Бронемашины поступили в Украину от Великобритании в рамках пакета оборонной помощи. Переданные Украине «Wolfhound» оснащены крупнокалиберными пулеметами Browning M2 калибра 12,7 мм. Максимальная скорость – 90 км/ч. В броневике может передвигаться восемь военных плюс два члена экипажа. «Волкодав» спроектирован так, что броня способна выдержать обстрел из стрелкового оружия, подрыв мин и самодельных взрывных устройств.
00:02 Недалеко от побережья на Одесщине нашли морскую якорную мину, которую штормом накануне сорвало с крепления и принесло волнами.
Об этом сообщили в оперативном командовании «Юг».
Корабельная подрывная команда ВМС Украины уничтожила мину путем контролируемого подрыва прямо в море. Это уже пятая морская мина с начала недели, которую после воскресного шторма принесло к побережью Одесщины.