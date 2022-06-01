Президент Зеленский рассказал о детях-жертвах российского вторжения – среди них и девочка из Николаева

За 98 дней полномасштабного вторжения рф в Украину в результате ударов оккупантов пострадали 689 детей, 243 ребенка погибли.

Об этом в своем видеообращении сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

- И это только то, что мы знаем. У нас пока нет всей информации с оккупированной территории. Но из того, что известно сегодня, – 446 детей ранены, 243 ребенка погибли. Еще 139 пропали без вести. 243 ребенка! Вечная память каждому и каждой, чья жизнь была отнята российской войной против Украины! – сказал Зеленский.

Президент вспомнил о девочке Арине из Николаевской области, которая погибла из-за российского обстрела.