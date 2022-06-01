В боях под Изюмом погиб один из командиров спецназа Нацгвардии – сын генерала Аллерова

Во Львове похоронили полковника Владислава Аллерова, погибшего на Харьковщине.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Владислав окончил Национальную академию Национальной гвардии Украины. С 2006 года прошел путь от лейтенанта до полковника. Защищал Украину с начала российской агрессии. За личное мужество получил от Президента Украины орден «За мужество» ІІІ степени. Проходил службу в должности командира отдельного отряда специального назначения Западного территориального управления Национальной гвардии.

«30 мая в Изюмском районе Владислав с побратимами попал под артиллерийские обстрелы. Военнослужащие возвращались с боевой задачи. Спасти Владислава не удалось. Ему было всего 37. Искренние соболезнования родным и близким. Спасибо родителям за то, что воспитали настоящего мужчину и защитника. Вечная память Герою», - написал Козицкий.

Владислав был сыном генерал-полковника Юрия Аллерова, который в 2015-2019 годах командовал Нацгвардией.