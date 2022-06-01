Война на Николаевщине: Оккупанты увеличили количество обстрелов позиций ВСУ, но продолжают нести потери

24 февраля в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 1 июня доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 2 июня, происходящими на территории Николаевской области.

Информация постоянно обновляется:

07:40 Генштаб ВСУ сообщил, что на Южнобугском направлении оккупанты увеличили количество обстрелов наших позиций. Также обстреливали из минометов и ствольной артиллерии населенные пункты Шевченково, Трудолюбовка, Луч, Степная Долина и Широкое. Враг нанес авиационные удары вертолетами Ми-24 в районах Новогригоровки и Александровки.

07:21 Рано утром в Николаеввской области была объявлена воздушная тревога. Жители Николаева услышали четыре мощных взрыва.

07:02 ОК «Південь» сообщило, что за предыдущие сутки ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ за сутки ликвидировали 21 оккупанта, 1 зенитнию и 1 самоходную артиллерийскую установки, 4 танка Т-72, ​​4 единицы бронированной и 3 автомобильной техники, 3 БПЛА, 3 полевых пункта боеприпасов, а также 2 скоростных катера, которые были скрыты рашистами в Днепро-Бугском лимане в готовности к отработке диверсионно-разведывательных действий.

Между тем, в Черном море количество угрожающих ракетными ударами кораблей возросло до 3, десантных – не наблюдается. Рашисты оттащили 2 подбитых «утопленника» из числа «Рапторов» от Змеиного до пункта базирования в Севастополе в надежде их реанимировать.