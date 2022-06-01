Война на Николаевщине: Оккупанты увеличили количество обстрелов позиций ВСУ, но продолжают нести потери

24 февраля в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.
После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.
Хронология событий 1 июня доступна по этой ссылке.
В этой новости мы будем следить за событиями 2 июня, происходящими на территории Николаевской области.
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07:40 Генштаб ВСУ сообщил, что на Южнобугском направлении оккупанты увеличили количество обстрелов наших позиций. Также обстреливали из минометов и ствольной артиллерии населенные пункты Шевченково, Трудолюбовка, Луч, Степная Долина и Широкое. Враг нанес авиационные удары вертолетами Ми-24 в районах Новогригоровки и Александровки.
07:21 Рано утром в Николаеввской области была объявлена воздушная тревога. Жители Николаева услышали четыре мощных взрыва.
07:02 ОК «Південь» сообщило, что за предыдущие сутки ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ за сутки ликвидировали 21 оккупанта, 1 зенитнию и 1 самоходную артиллерийскую установки, 4 танка Т-72, 4 единицы бронированной и 3 автомобильной техники, 3 БПЛА, 3 полевых пункта боеприпасов, а также 2 скоростных катера, которые были скрыты рашистами в Днепро-Бугском лимане в готовности к отработке диверсионно-разведывательных действий.
Между тем, в Черном море количество угрожающих ракетными ударами кораблей возросло до 3, десантных – не наблюдается. Рашисты оттащили 2 подбитых «утопленника» из числа «Рапторов» от Змеиного до пункта базирования в Севастополе в надежде их реанимировать.