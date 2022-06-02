Великобритания вслед за США передаст Украине высокоэффективные реактивные системы залпового огня

Великобритания вслед за США передаст Украине американские реактивные системы залпового огня, способные поражать цели на расстоянии до 80 километров.

Об этом заявил британский министр обороны Бен Уоллес, пишет CNN.

Речь идет об американских реактивных системах залпового огня на гусеничной базе M270 MLRS.

Согласно заявлению британского министерства иностранных дел, эти системы «значительно повысят возможности украинских сил». Обучение украинских военных планируют провести в Великобритании.

Отмечается, что этот шаг был тесно скоординирован с решением Соединенных Штатов предоставить Украине свою высокомобильную артиллерийскую ракетную систему (HIMARS).

- Великобритания поддерживает Украину и взяла на себя ведущую роль в поставке ее героическим войскам жизненно важного оружия, которое им нужно для защиты своей страны, - сказал Уоллес.

Он отметил, что по мере того, как меняется тактика России, должна меняться и поддержка Украины.

- Эти высокоэффективные реактивные системы залпового огня позволят нашим украинским друзьям лучше обезопасить себя от жестокого применения россией дальнобойной артиллерии, которую путинские силы без разбора применяли для уничтожения городов, - добавил он.

Как известно, США отправят Украине высокомобильные артиллерийские ракетные системы американского производства, известные как HIMARS, в рамках 11-го пакета помощи Украине. Эти ракетные системы будут оснащены боеприпасами, которые позволят Украине запускать ракеты около 80 км (49 миль).

