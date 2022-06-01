50 гривен в час: Оккупанты нанимаются на сбор клубники в Херсонской области

В Херсонской области оккупанты нанимаются к местным фермерам на сбор клубники.

Об этом сообщает ОК «Південь».

«На Херсонщине рашистские оккупанты, испытывая недостаток логистического обеспечения, приходят к местным жителям и пытаются наняться на сбор клубники. Военные знаменитой «второй армии мира» словно гастробайтеры готовы группами складывать оружие кучами и собирать клубнику. Предлагают свои услуги за 50 гривен (не рублей) в час. Так и изучают разницу между клубникой, паляницей и оккупацией... » – говорится в сообщении.