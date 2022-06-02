Военные рф массово похищают мужчин на оккупированных территориях и требуют выкупа

Российские захватчики массово похищают мужчин на временно оккупированных территориях и требуют выкупа. Сумма за «возвращение к нормальной жизни» зависит от финансового положения семьи и колеблется в пределах от 10 до 30 тысяч долларов США.

Об этом свидетельствуют новые перехваты, а также оперативная информация СБУ, полученная с временно оккупированных территорий.

В частности, СБУ опубликовала несколько обращений граждан к так называемой «временной военной администрации России» в Мелитополе Запорожской области.

«Только что приехали ваши ребята, с комендатуры, закрыли моего мужа в багажник и увезли. Ни документы не предоставили, нигде ничего. Сказали, что с комендатуры Мелитополя» «Скрутили, погрузили в багажник. Машину забрали, мотоблок. Сказали, что они с полиции». «У меня мужа забрали и сказали, что увезли в Мелитополь в 58-ю армию или 58-я армия забрала. Как мне быть?», - говорят жены похищенных мужчин.

Однако мужчина, которому звонят женщины, не отвечает на эти вопросы, а требует приехать и написать заявление. Уже по приезду родственникам озвучивают цену и начинаются торги.