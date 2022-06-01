В оккупированном Херсоне российские оккупанты грабят «Эпицентр» и вывозят товары в Крым, – Ким

Русские оккупанты обворовывают торговый центр «Эпицентр» в Херсоне и вывозят награбленное в сторону Крыма. По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, это связано с тем, что орки понимают, что ВСУ в скором времени зайдут в оккупированный Херсон, поэтому «воруют как в последний раз».

Об этом он сказал во время своего видеообращения в Telegram-канале.