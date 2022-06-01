В Мариуполе обнаружили еще 17 погибших детей – количество погибших украинских детей возросло до 261

Прокуроры зафиксировали смерть еще 17 детей в городе Мариуполе, Донецкой области. Таким образов, с начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины зафиксировали смерть 261 ребенка.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

«По состоянию на утро 2 июня более 721 ребенка пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 261 ребенок погиб и более 460 ранены», - сказано в сообщении

В пресс-службе отметили, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по установлению детейв местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях

Уточняется, что больше всего детей пострадало именно в Донецкой области – 184 ребенка. В Киевской – 116 детей, Харьковской - 112, Черниговской - 68, Луганской - 52, Херсонской - 52, Запорожской - 29, Сумской – 17, Житомирской – 15, в городе Киев – 16.

В результате военный действий в Николаевской области погибли 47 детей.

«31 мая в результате обстрелов оккупантами села Ивановка Изюмского района Харьковской области погиб 12-летний мальчик. Во время фиксации уголовных правонарушений стало известно о гибели еще 17 и ранении 14 детей в результате обстрелов врагом Мариуполя Донецкой области», - добавили в сообщении.

Кроме того, из-за постоянных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел российскими войсками повреждено 1 938 учебных заведений - из них 182 разрушены полностью.