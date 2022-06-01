В Мариупольском районе оккупанты возобновили смертную казнь, расстреливая проукраинских чиновников и волонтеров

Российские захватчики сажают в тюрьму и расстреливают украинских волонтеров и чиновников в Мариупольском районе.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Telegram со ссылкой на городского голову Вадима Бойченко.

«В Мариупольском районе оккупанты сажают в тюрьму и расстреливают украинских волонтеров и чиновников. Все они отказались сотрудничать с коллаборантами и оккупационными властями», – говорится в сообщении.

В частности, по его информации, фейковый суд «ДНР» приговорил к 10-летнему заключению главу одного из приазовских поселков. Кроме того, по меньшей мере один госслужащий казнен через расстрел.

Также Бойченко отметил, что в тюрьме в Еленовке удерживают несколько десятков волонтеров, которые в марте-апреле помогали в эвакуации мариупольцев и пытались доставить продовольствие с водой в заблокированный город.