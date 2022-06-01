«Это было не то что сложно – это было почти невозможно выполнить, но мы выполняли»: Пилот ВСУ рассказал, как летал на «Азовсталь»

Пилот вертолета рассказал, как готовились и проходили полеты на заблокированный оккупантами завод «Азовсталь» в Мариуполе.

Интервью с пилотом опубликовала пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

Летчик рассказал, что операция по эвакуации раненых из Азовстали была секретной и планировалось Главным управлением разведки. Экипаж получал большой объем информации об операции за короткое время.

- Каждый случай, когда выполнялся полет – это индивидуально. У кого-то были сутки, у кого-то была неделя на подготовку, а у кого-то – считанные часы, – рассказал пилот.

- Основная сложность заключалась в том, что необходимо было выполнить доставку груза в глубину противника на территорию более 100 км. По всему этому расстоянию была очень плотная противовоздушная оборона противника, и это было не то, что сложно – это было почти невозможно выполнить. Но практика показала, что это возможно, и мы выполняли, – добавил он.

По словам пилота, в одной только зоне посадки было три вражеских зенитно-ракетных комплекса, контролировавших воздух. Поэтому пилоты пытались не входить в зону поражения ПВО. Для этого важно знать все естественные и искусственные препятствия на пути.

Пилот добавил, что когда была поставлена задача, весь экипаж понимал, что в 90% случаев они не вернутся, но в то же время все осознавали, что доставить груз и забрать людей крайне необходимо, поэтому принимали решение идти на эти риски. По его словам, когда командующий впервые ставил эту сложную задачу перед пилотами, он сказал: «Во сколько жизней гражданских и других людей вы оцениваете свою жизнь, экипажу? Сколько людей должно погибнуть, чтобы вы поняли, что ваша жизнь этого стоит?».

Больше волнения было, добавляет пилот, когда идешь к вертолету перед запуском, а уже в процессе все понимали, что это просто работа и нужно делать то, что умеешь.

- Но уже в Мариуполе, когда шла выгрузка груза, это было чувство эйфории. Нам казалось, что если мы прилетели и стоим здесь – в зоне поражения трех ЗРК – и выгружаемся, то мы как короли мира, мы уже победили, и все будет хорошо. Но на обратном маршруте, на 6-м км – через 3 мин после взлета – в мой вертолет попала ракета ПЗРК – и отказал один двигатель. Другому вертолету, который шел сзади, повезло меньше – он упал и весь экипаж погиб. После того, как ракета уже попала, был выброс адреналина – и мы только делали то, что должны были делать. На борту было 20 раненых, и мы понимали, если мы сядем где-нибудь в поле, то как их забирать и эвакуировать дальше – потребуется еще один вертолет, а это уже незапланированная операция – поэтому мы просто летели к месту посадки, – рассказал военный.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина потеряла многих летчиков, когда пыталась доставить поставки на «Азовсталь».