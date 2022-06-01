С начала полномасштабного вторжения в Украину рф оккупировала 3620 населенных пунктов, ВСУ уже освободили больше тысячи

С начала полномасштабного вторжения, Российская Федерация оккупировала более 3 тысяч населенных пунктов Украины. Наши бойцы уже освободили чуть больше тысячи.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время обращения к народу и политикам Люксембурга.

Как он отметил, с начала полномасштабного вторжения:

- россия зашла в 3620 населенных пунктов; - украинские бойцы уже освободили 1017 населенных пунктов; - еще необходимо освободить 2603.

По словам Президента, по состоянию на сегодня под контролем россии находится около 20% территории Украины, а это почти 125 тысяч квадратных километров. Это больше чем площадь Бельгии, Нидерландов и Люксембурга вместе взятых.