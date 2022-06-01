С начала полномасштабного вторжения в Украину рф оккупировала 3620 населенных пунктов, ВСУ уже освободили больше тысячи

С начала полномасштабного вторжения, Российская Федерация оккупировала более 3 тысяч населенных пунктов Украины. Наши бойцы уже освободили чуть больше тысячи.
Об этом Президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время обращения к народу и политикам Люксембурга.
Как он отметил, с начала полномасштабного вторжения:
- россия зашла в 3620 населенных пунктов;
- украинские бойцы уже освободили 1017 населенных пунктов;
- еще необходимо освободить 2603.
По словам Президента, по состоянию на сегодня под контролем россии находится около 20% территории Украины, а это почти 125 тысяч квадратных километров. Это больше чем площадь Бельгии, Нидерландов и Люксембурга вместе взятых.
— Около 300 тысяч квадратных километров загрязнены минами, неразорвавшимися снарядами. Почти 12 млн человек стали внутренними переселенцами, более 5 млн выехали за границу, — добавил глава государства.