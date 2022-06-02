Служба автодорог Николаевщины устраняет трещины и аварийную ямочность по основным маршрутам

Николаевские дорожники ликвидируют последствия обстрелов и обеспечивают проезд в рамках эксплуатационного содержания.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Николаевской области.

«Война внесла свои коррективы в планы развития дорожной инфраструктуры по всей территории Украины. Николаевщина стала центром сопротивления российской агрессии на юге нашей страны. Находясь под постоянными ракетными и артиллерийскими обстрелами, значительные повреждения и разрушения получили дороги и мосты Николаевской области», - говорится в сообщении.

Отмечается, что после победы над российскими оккупантами Служба все отстроит, а пока обеспечивается бесперебойный проезд транспорта по основным маршрутам области в рамках эксплуатационного содержания.

«Так, на дорогах международного, национального и регионального значения Николаевской области устраняем аварийную ямочность с помощью горячих асфальтобетонных смесей. Незначительные повреждения и трещины покрытия ликвидируем пневмоструйным способом», - говорится в сообщении.

Отмечается, что главное внимание уделяется маршрутам, по которым осуществляется доставка гуманитарной помощи, продовольствия, лекарств, горючего и стройматериалов для жителей области.