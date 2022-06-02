В Финляндии тематический парк Санта-Клауса готовы превратить в огромное бомбоубежище

В Финляндии тематический парк Санта-Клауса в его «родном городе» Рованиеми в Лапландии готов приютить тысячи людей в своем бомбоубежище в случае потенциального нападения врага.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

В подземных коридорах расположены почтовое отделение Санты, школа эльфов, ремесленные мастерские и рождественские елки. Они изначально строились как бомбоубежище, чтобы в случае бомбардировки, химической или ядерной атаки вместить до 3600 человек. В убежище есть кемпинговые кровати, аптечки и даже оборудование для копания туннеля обратно на поверхность при обвале конструкции. Вода подается из отдельного источника, хотя людям, которые будут здесь прятаться, нужно будет приносить с собой пищу.

- В случае кризиса жители Рованиеми будут здесь защищены, - прокомментировал начальник службы безопасности Рованиеми Тапио Хиетакангас.

Убежище Санты – всего одно из примерно 50 тысяч, построенных после того, как страна пережила войну с Советским Союзом. В мирное время эта большая сеть, обычно вмещающая бассейны, спортивные центры или гаражи, стала частью повседневной жизни по всей Финляндии. Они могут быть превращены в жилье для примерно 80% 5,5-миллионного населения Финляндии в течение нескольких часов, если военные действия перейдут через 1300-километровую финско-российскую границу или даже в случае аварии на атомной электростанции в россии.