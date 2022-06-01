Швеция предоставит Украине военную помощь на €95 миллионов, в которую войдут противокорабельные ракеты

Правительство Швеции передаст Украине военную помощь в размере 95 миллионов евро. В нее войдут противокорабельные ракеты, противотанковое оружие и снайперские винтовки, включая боеприпасы.

Об этом сообщила министр иностранных дел Швеции Анн Линде в Twitter .

Она отметила, что пакет поддержки также включает средства для ВСУ.

«Швеция направит в Украину противокорабельные ракеты, противотанковое оружие и винтовки калибра 12,7 мм, включая боеприпасы. Этот 4-й пакет поддержки также включает финансовый вклад в Вооруженные силы Украины. Общая сумма включает более 95 миллионов евро. Война России против Украины должна прекратиться», - написала министр.

Напомним, 1 июня в США объявили новый пакет военной помощи Украине на $700 миллионов.