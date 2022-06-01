В военной комендатуре рассказали, почему оккупанты изменили характер обстрелов Николаева

Дмитрий Плетенчук Российские оккупанты начали экономить крылатые ракеты, поэтому обстреливают Николаев старыми системами ствольной артиллерии.

Об этом рассказал пресс-офицер Николаевской областной военной администрации Дмитрий Плетенчук.

Представителям николаевских СМИ в четверг, 2 июня, показали последствия обстрелов такими системами Корабельного района Николаева, который произошел накануне.

– Характер обстрелов нашего города изменился. За долгое время нас обстреливали более сложными и более дорогими видами вооружения. Это, в первую очередь, крылатые ракеты, которых у российской федерации не так много, как они говорят. Надо понимать их стоимость. россия начала экономить свой боезапас, и поэтому они перешли к обстрелам города Николаева довольно старыми системами ствольной артиллерии, так называемые «Пионы» немного модифицированной версии, калибр 203 мм, – рассказал Плетенчук.

По его словам, заряд сконфигурирован как осколочно-фугасный и сразу детонирует при столкновении с объектом. Во время прошлых обстрелов три таких снаряда столкнулись с деревьями, поэтому разорвались в воздухе.

– Это самый опасный вид разрывов. К сожалению, один человек погиб на месте, другой умер в больнице, – сообщил спикер Николаевской ОВА.

Также Плетенчук акцентировал внимание, что оккупанты подтянули ствольную артиллерию к той границе, с которой она достает до окрестностей Николаева. Речь идет о 30-40 километрах от Николаева.

– Для этого сюда заехала российская артиллерийская бригада и ведет этот огонь. С нашей стороны мы, конечно, их выискиваем, уничтожаем по возможности. И уничтожена она уже не одна. Но надо понимать, что у россиян они еще есть, они еще будут подтягивать резервы, – добавил спикер.

Огонь оккупанты могут вести на отрезке от Снигиревки до Херсона.

Плетенчук напомнил, что жителей Корабельного и Ингульского районов Николаева предупредили об угрозе таких обстрелов, поэтому рекомендовали ненадолго покинуть эти районы.