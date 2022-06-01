В Черном море из-за действий русских оккупантов погибло несколько тысяч дельфинов – трупы животных выносит на побережье Болгарии, Румынии и Турции

В Черном море из-за российской агрессии за три месяца от взрывов, а также от воздействия гидролокаторов погибли несколько десятков тысяч дельфинов.

Как передает Укринформ, об этом сообщил на Facebook-страниуце одесский эколог Иван Русев.

«Анализ имеющихся данных, собранных нами за три месяца войны на побережье нашего нацпарка, а также по материалам свежих открытых публикаций из Украины, Турции, Болгарии, Румынии и опираясь на личные сообщения моих зарубежных друзей и коллег, дают нам предположить, что по причине жестокой и безумной войны рашистов в Черном море с начала войны и до настоящего времени уже погибли несколько тысяч дельфинов», - написал Русев.

По словам эколога, его болгарский коллега Атанас Русев сообщил, что в море возле устья реки Ропотамо обнаружили несколько обессиленных дельфинов, некоторые из них имели ожоги от взрывов бомб или мин, не могли ориентироваться, а поэтому - искать пищу. По оценкам экспертов, которые их осматривали, животные не ели минимум 10 дней. Те, кто не обгорел, получили внутренние повреждения. Таких раненых или погибших дельфинов выносит на побережье Болгарии, Румынии, Турции и на берега Украины.

Мертвых дельфинов находят и в пределах Национального природного парка «Тузловские лиманы» в Одесской области.

Ранее Русев писал также о дельфинах, которым угрожает опасность от российских военных гидролокаторов и навигационных приборов: те «выводят из строя» органы слуха, которые служат этим животным для ориентации в пространстве.