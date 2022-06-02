В рф уволился советник путина, который в 1990-е помог ему попасть в высшие политические круги

В рф Валентин Юмашев спустя 22 года ушел с должности советника владимира путина.

Об этом сообщает «Reuters».

Юмашев является зятем бывшего российского президента Бориса Ельцина, который помог путину прийти к власти. Юмашев был советником с ограниченным влиянием на процесс принятия решений путина, но его уход устраняет одну из последних связей путинской администрации с правлением Ельцина. В марте Анатолий Чубайс, еще одна высокопоставленная фигура ельцинской эпохи, покинул пост спецпредставителя кремля.

Пресс-секретарь кремля песков подтвердил отставку Юмашева. Представительница «Президентского центра Бориса Ельцина» Людмила Телен сообщила, что Юмашев в апреле отказался от должности советника кремля и «это была его инициатива».

При Ельцине Юмашев был советником, а затем главой администрации кремля. Женат на дочери Ельцина Татьяне. Юмашев руководил президентской администрацией в 1997 году, когда путин, бывший шпион КГБ, который годом ранее получил должность среднего звена в кремле, был назначен заместителем главы администрации. Это повышение послужило трамплином для того, чтобы путин был назначен наследником Ельцина и выиграл президентские выборы в 2000 году.

В 1999 году Юмашев выступил инициатором назначения путина премьер-министром рф, а до того продвигал путина во время его карьеры в администрации президента Ельцина. Дочь Юмашева Полина является женой олигарха Олега Дерипаски, владеющего НГЗ. При путине Юмашев занимался решением бизнес-конфликтов, выступал лоббистом в интересах олигархов.