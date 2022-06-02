Послы Евросоюза утвердили шестой пакет санкций против рф, – журналист

Постоянные представители государств Европейского союза утвердили шестой пакет санкций против рф.

«Шестой пакет санкций Евросоюза в отношении России одобрен послами ЕС. Он должен появиться в официальном журнале ЕС завтра», - написал Йозвяк.

Об этом сообщает журналист Рикарда Йозвяка в Twitter.

При этом он добавил, что из списка ограничений убрали персональные санкции в отношении главы Русской православной церкви патриарха Кирилла.

Отметим, что ранее сообщалось, что Венгрия потребовала, чтобы глава московской церкви патриарх Кирилл, который поддержал войну против Украины, был исключен из списка 6 пакета санкций ЕС против россии.

Напомним, Евросоюз договорился о частичном эмбарго на российскую нефть в рамках шестого пакета санкций. Ограничения будут касаться импорта двух третьих российской нефти.