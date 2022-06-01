Гауляйтером оккупированного Лимана назначили депутата от «Оппозиционного блока»

Российские оккупанты определились, что гауляйтером в Лимане в Донецкой области станет Александр Токарчик, до этого возглавлявший подразделение КП «Вода Донбасса» в этом городе.

Об этом сообщает «Чесно».

Токарчик является депутатом городского совета Лимана от партии «Оппозиционный блок».

«К слову, представители КП «Вода Донбасса» были вместе с главарем «ДНР» денисом пушилиным во время съемки пропагандистского сюжета на дамбе Оскольского водохранилища. Гидровузел этой плотины разрушили оккупанты. Это привело к тому, что вместо водохранилища уже практически пустыня, потому что вся вода ушла в Северский Донец. Эта плотина находится практически на админгранице Лиманской ОТГ и Харьковской области», - говорится в сообщении.