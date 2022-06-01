Страны ОПЕК+ значительно увеличат добычу нефти и рф не удастся получить прибыль

Министры стран ОПЕК+ согласились увеличить добычу нефти на около 50% в июле-августе до 648 тысяч баррелей в сутки с текущих 432 тысяч барр/с.

Об этом пишет агентство Bloomberg, передает «Лига.net».

Увеличение добычи компенсирует падение поставок нефти из россии. Согласно ряду отраслевых оценок, западные санкции приведут к падению добычи в россии на 2-3 млн барр/с.

В апреле россия уже не смогла поставить на рынок требуемый ОПЕК+ месячный объем нефти в 10,44 млн барр/с. рф удалось добыть только 9,3 млн барр/с. Также увеличение добычи странами ОПЕК+ должно остановить рост мировых цен на нефть. После сообщений в СМИ о повышении добычи цена нефти марки Brent упала на 2,3% до $114, а WTI – на 1,9% до $113. Основной объем дополнительной нефти обеспечат Саудовская Аравия и ОАЭ, у которых готовы мощности для увеличения добычи.