Турция готовит план по вывозу зерна из украинских портов и анонсировала переговоры в Стамбуле

Турция готовит ​​«Дорожную карту», чтобы под эгидой ООН предотвратить глобальный продовольственный кризис, спровоцированный российским вторжением в Украину.

Об этом сообщает агентство «Анадолу».

Турция уже некоторое время проводит дипломатические контакты с целью формирования механизма, обеспечивающего безопасную доставку зерна из Украины на мировые рынки. По итогам переговоров турецкой стороны с представителями рф, Украины и ООН подготовлена ​​«Дорожная карта», которая обеспечит функциональность «Зернового коридора».

«Ожидается, что все заинтересованные стороны в ближайшие дни проведут в Стамбуле заседание с целью обсуждения деталей «Дорожной карты». В четырехстороннем формате планируются к рассмотрению такие вопросы, как: маршрут, страхование, безопасность судов, разминирование портов, а также состав Командного центра. Благодаря механизму, который также позитивно воспринимают в рф и Украине, станет возможным разминирование территорий вокруг черноморских портов и поставки запасов зерна на зарубежные рынки», - говорится в сообщении.

Центр, регулирующий взаимодействие между россией и Украиной при посредничестве Турции в координации с ООН, планируется создать в Стамбуле. В рамках этой инициативы на мировые рынки планируется вывезти 20 миллионов тонн зерна. Этот вопрос президент Турции Реджеп Эрдоган обсудил по телефону с Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом рф владимиром путиным.