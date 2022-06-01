Турция готовит план по вывозу зерна из украинских портов и анонсировала переговоры в Стамбуле

Турция готовит «Дорожную карту», чтобы под эгидой ООН предотвратить глобальный продовольственный кризис, спровоцированный российским вторжением в Украину.
Об этом сообщает агентство «Анадолу».
Турция уже некоторое время проводит дипломатические контакты с целью формирования механизма, обеспечивающего безопасную доставку зерна из Украины на мировые рынки. По итогам переговоров турецкой стороны с представителями рф, Украины и ООН подготовлена «Дорожная карта», которая обеспечит функциональность «Зернового коридора».
«Ожидается, что все заинтересованные стороны в ближайшие дни проведут в Стамбуле заседание с целью обсуждения деталей «Дорожной карты». В четырехстороннем формате планируются к рассмотрению такие вопросы, как: маршрут, страхование, безопасность судов, разминирование портов, а также состав Командного центра. Благодаря механизму, который также позитивно воспринимают в рф и Украине, станет возможным разминирование территорий вокруг черноморских портов и поставки запасов зерна на зарубежные рынки», - говорится в сообщении.
Центр, регулирующий взаимодействие между россией и Украиной при посредничестве Турции в координации с ООН, планируется создать в Стамбуле. В рамках этой инициативы на мировые рынки планируется вывезти 20 миллионов тонн зерна. Этот вопрос президент Турции Реджеп Эрдоган обсудил по телефону с Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом рф владимиром путиным.
«В беседе с турецким президентом путин выразил готовность содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов в координации с турецкими партнерами, в том числе зерна из украинских портов. В беседе с Зеленским президент Эрдоган сказал, что придает особое значение проекту создания безопасного коридора для экспорта украинской сельхозпродукции по морю. В частности, Эрдоган заявил о положительном отношении к участию Турции в Мониторинговом центре, создание которого предусматривает участие россии, Украины и ООН. Согласно дипломатическим источникам, путин и Зеленский также позитивно оценивают сотрудничество по «Зерновому коридору», - сообщает турецкое издание.