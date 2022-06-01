НБУ поднял учетную ставку с 10 до 25% – так хотят замедлить инфляцию и стабилизировать курс гривны

Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 25% годовых.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.

«Целью этого решительного шага вместе с другими мерами является защита гривневых доходов и сбережений граждан, увеличение привлекательности гривневых активов, снижение давления на валютном рынке и в результате усиления возможности Национального банка обеспечивать курсовую стабильность и сдерживать инфляционные процессы во время войны… В настоящее время в отсутствие надлежащего вознаграждения за содержание гривневых активов усилились угрозы долларизации экономики и соответствующей потери ресурса финансовой системой», - говорится в сообщении.

В апреле инфляция ускорилась до 16,4% в годовом исчислении, за месяц цены выросли на 3,1%. По предварительным оценкам Национального банка в мае инфляция продолжила ускорение в годовом измерении. Несмотря на постепенное восстановление экономики, тенденция ускорения инфляции будет сохраняться в ближайшие месяцы. Повышение учетной ставки оживит интерес к гривневым активам, снизит давление на международные резервы и повлияет на инфляцию, полагают в НБУ. Незначительное повышение ключевой ставки, по оценкам Национального банка, не оказало бы значительное влияние на финансово-экономическую систему.

«Такой шаг также необходим для поддержания курсовой стабильности, что в нынешних обстоятельствах остается важной предпосылкой обеспечения ценовой и финансовой стабильности», - отметили в НБУ.

Напомним, что изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Она влияет на стоимость кредитов, предоставляемых Нацбанком коммерческим банкам. Чем она выше, тем дороже обходятся банкам займы рефинансирования, тем дороже они предлагают собственные кредиты, тем меньше заемщиков их оформляют.

Когда инфляция и риски макроэкономической нестабильности в стране усиливаются, центральный банк должен принять меры для стабилизации. Тогда НБУ повышает учетную ставку и проводит жесткую монетарную политику. Это означает, что кредитовать уже более рискованно, поэтому цена на деньги в экономике растет. При уменьшении инфляции и улучшении макроэкономической ситуации учетная ставка обычно снижается и это вызывает постепенное удешевление депозитов и кредитов.