ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Оккупанты вывели в море боевые корабли, прикрыв их «щитом» из торговых суден

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 2 июня по этой ссылке.



В этой новости мы будем следить за событиями 3 июня.

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00:35 Как сообщили в ВМС Украины, руководство черноморского флота рф начало применять известную с 2014 года коварную российскую «тактику», но теперь уже и на море.

Военные преступники выводят на рейд Севастополя суда торгового флота с выключенными системами идентификации AIS для невозможности распознавания их как гражданских судов. Скрывая за ними свои военные корабли, оккупанты продолжают разрушать мирные украинские города и убивать наших граждан крылатыми ракетами «Калибр».





00:28 На Донбассе украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил 2 июня отразили 5 атак врага. На 2 локациях еще продолжаются бои. Украинские воины уничтожили:

• 5 танков; • 3 артиллерийские системы; • 2 боевые бронированные машины.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 3 вражеских беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10».

00:11 Танкисты 3-й танковой бригады ВСУ – одни из тех, кто остановил наступление россиян в районе Изюма, сообщает «Громадське».

По результатам одного из боев командир роты Сергей Пономаренко получил Героя Украины. В том бою его 6 танков вышли на 20 танков противника. Уничтожили 9 вражеских единиц, из боя вышли без потерь техники.