Российские оккупанты во время боев прячутся за спинами «мобилизованных» на Донбассе, - Зеленский

Российская армия сначала пускает в атаку мобилизованных на оккупированной части Донбасса, российские военные ими прикрываются.

Об этом в своем видеообращении сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Он сообщил, что атаки противника сосредоточены на Северодонецке и рф не считается с потерями.

- Особенно цинично, что в первой линии атак очень часто оккупанты используют людей, которых набрали в свою армию на ранее оккупированной территории Донбасса. Российские солдаты прячутся за спинами этих «мобилизованных», - сказал Зеленский.

- Вся временно оккупированная часть территории Украины – это зона сплошной катастрофы, за которую рф несет полную ответственность, - добавил он.

Также Президент упомянул бессмысленные и жестокие обстрелы, которым оккупанты подвергают Сумскую область, Харьков и Николаев.