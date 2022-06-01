Война на Николаевщине: ВСУ ликвидировали 24 оккупанта, танк и четыре гаубицы

24 февраля в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 2 июня доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 3 июня, происходящими на территории Николаевской области.

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07:17 На линии столкновения южного фронта обстановка динамичная и напряженная, сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Враг, страдая от системных контратак наших подразделений, подтянул и разгружает на железной дороге, в 40 км от Херсона БМП-1.

Отчаянная попытка рашистов восстановить утраченное положение в районе Николаевки Херсонской области, успеха не имела. Тогда по нашим позициям было нанесено два авиационных удара. Без потерь.

При попытке осуществить воздушную разведку в Николаевской области точно сбит очередной «Орлан-10» противника.

В общем, по результатам выполнения нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями и авиацией Воздушных сил огневых задач и авиаударов, предварительно потери врага составляют 24 рашиста, танк Т-72, ​​четыре 152 мм гаубицы «Мста-Б», четыре единицы бронированной и автомобильной техники.

В результате массированного обстрела Нововоронцовки ранены два гражданских лица.

Во время вечерних обстрелов областного центра 2 июня, снаряды попали в складские промышленные помещения, возник масштабный пожар. Силами спасателей она ликвидирована. Пострадавших нет.

В Черном море при выполнении задач по блокировке района, судоходству и работе портов, находятся два ракетных и пять больших десантных корабля. Тем самым сохраняется угроза и ракетных ударов, и высадки десанта.