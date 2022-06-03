В Украине ущерб окружающей среде из-за оккупантов превысил 200 миллиардов гривен

Сумма зафиксированного на сегодняшний день ущерба окружающей среде, причиненного в результате агрессии РФ против Украины, превышает 200 миллиардов гривен.

Об это сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрилец, передает «Интерфакс-Украина».

– Мы постоянно собираем информацию. Все те кейсы, которые зафиксированы, ежедневно добавляются в мобильное приложение «Экоугроза», к которому может приобщиться каждый. На сегодняшний день эта цифра уже превысила 200 миллиардов гривен. И мы продолжаем фиксировать эти убытки, – сказал Стрилец.

При этом он отметил, что не все убытки окружающей среды можно оценить в деньгах.

– Есть такие экосистемы, которые, пожалуй, не восстановятся никогда или на это потребуется сотни лет. Если речь идет о сгоревшем дереве, которое росло 50-100 лет, или выжженных гектарах ценных территорий. И никакие средства их не восстановят, – пояснил министр.

Что касается самой ЧАЭС и зоны отчуждения, то, по его словам, общая сумма ущерба, нанесенного российскими захватчиками за период оккупации, уже достигла двух миллиардов гривен. Впрочем, министр выразил убеждение, что эта сумма будет значительно выше после окончательной работы по выявлению фактов повреждений.

– Работа еще продолжается. Уверен, что в ближайшее время окончательная сумма будет рассчитана для того, чтобы положить ее в общую корзину ущерба и заявить о них, чтобы возместить, – подчеркнул он, отметив, что на международном уровне будет найден соответствующий механизм возмещения.

– Сегодня у нас есть победа, поскольку весь мир понимает, что это был акт ядерного терроризма. Нет никакого аналогичного факта в мире. Мировое сообщество найдет вместе с нами правильные механизмы для того, чтобы привлечь оккупанта к ответственности и не только осудить, но и возместить ущерб, – подчеркнул министр.

Он также акцентировал, что россия должна, в том числе, компенсировать и моральный ущерб работникам ЧАЭС – «держать более 30 суток без ротации, это травма, за которую россия должна заплатить соответствующую цену».

Как сообщалось, Чернобыльская АЭС была оккупирована с первого дня войны и до конца марта. За это время оккупанты, в частности, ограбили и разрушили здания, расположенные в зоне, разворовали современную радиационную лабораторию стоимостью 6 миллионов евро. Кроме того, во время оккупации невозможно было осуществить ротацию персонала, который фактически оставался в заложниках военных рф.

Напомним, как из-за обстрелов на Кинбурне возникли пожары, но русские оккупанты не давали возможности их потушить.