США ввели санкции еще на 71 юрлицо из беларуси и рф

Министерство торговли США обнародовало список из 71 юридического лица из россии и беларуси, попавшего под американские экспортные ограничения.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

В опубликованном в федеральном реестре документе говорится, что в министерство торговли США вносит изменения в правила экспортного контроля США (EAR), добавляя 71 юридическое лицо в список лиц, попавших под торговые ограничения.

«Эти юридические лица действуют против интересов нацбезопасности и внешней политики США», - говорится в документе.

В список, в частности, вошли «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз», «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин», «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина», «Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева».

Кроме того, в черный список попали Главное управление глубоководных исследований министерства обороны россии, Конструкторское бюро химического машиностроения (КБХМ), научно-производственный центр «Сапсан», российская телекоммуникационная компания «Воентелеком», Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), входящий в состав «Росатома», «Московский институт электромеханики и автоматики» (МИЭА) и другие предприятия.

Отмечается, что вышеперечисленные организации попали в список «за приобретение и попытки приобретения товаров из США для поддержки российских вооруженных сил».

Также в перечень включены компания «Газпром нефть шельф», Институт проблем передачи информации имени А. А. Харкевича РАН и ООО «Системы биологического синтеза-СБС».