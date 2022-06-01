Мэр Днепра обвинил криминальных авторитетов «Нарика» и «Эмиля» в пророссийской пропаганде и просит власть проверить их

Мэр Днепра Борис Филатов обвинил известных в определенных кругах Александра Петровского и Эмиля Арутюняна в распространении пророссийской пропагады через подконтрольные медиа. Он просит Совет национальной безопасности и обороны Украины, Службу безопасности Украины, Национальный совет по телевидению и радиовещанию, а также Национальное антикоррупционное бюро проверить эту информацию.

Об этом Филатов заявил на своей странице в Facebook.

«Это далеко не первая публичная констатация того, что в Днепре действует организованная преступная группировка, возглавляемая Александром Петровским и Эмилем Арутюняном. Годами она приобретала политическое влияние и кормилось из земельных схем и имущественных сделок, проталкивая «своих» людей везде — от государственных служб и ведомств до правоохранительных органов. Их бизнес-интересы развернуты не только на оккупированных территориях нашего государства, но и тесно связаны со страной-агрессором рф. С началом полномасштабного вторжения риторика подконтрольного Петровско-Арутюняну медийного пула стала откровенно пророссийской. Их блоггеры сомнительного толка вместе с телеканалом D1 (где, среди прочего, работает ряд экс-чиновников времен Януковича) системно тиражируют лживые обвинения в адрес не только мэрии Днепра и Офиса Президента, но и украинских военных и добровольцев. Они снимают фальшивые фильмы (якобы по авторству зарубежных расследователей), где не просто извращают события 2014 года, но и продвигают нарративы о неизбежном захвате россией Днепра и всей Украины. Впрочем, их команда «иностранных журналистов» — не более, чем сборище футбольных комментаторов, пророссийского хлама и просто мошенников, которые, по стечению обстоятельств, являются тезками реальных расследователей и писателей. Но пока «болтливые головы» рассказывают, что «Филатов оскорбляет международных политиков» или «планирует покинуть город в случае наступления россиян», бенефициары их канала скрылись как плюгивые крысы, и сейчас сидят за границей», – пишет Филатов.

Также он просит проверить, каким образом люди, младше 60 лет, выехали за пределы страны уже после введения военного положения.

«Так же загадкой остается то, как удалось пересечь границу членам группировки, охраняющим их мошеннические колл-центры для выманивания из людей денег. Более того, почему эти люди провоцируют международные скандалы? Позорят наш город и нашу страну, избивая до бессознательного состояния людей среди спокойных европейских городов. Да так, что теперь австрийские политики настаивают на их депортации», – заявил Филатов.

Филатов отметил, что уже официально направил главам Совета национальной безопасности и обороны Украины, СБУ, Национального совета по телевидению и радиовещанию и НАБУ обращения с просьбой проверить обстоятельства и основания выезда за границу граждан Александра Петровского и Эмиля Арутюняна во время военного положения, обстоятельства и основания выезда за границу молодых людей, которые были сняты во время драки в Вене на двух внедорожниках с номерами Днепропетровской области.

Также он просить проверить деятельность телеканала D1 – ЧП «ТРК «РЕГИОН» – относительно распространения пророссийской и манипулятивной информации и осуществить действия по запрету пользования радиочастотным ресурсом Украины и прекращению предоставления услуг по ретрансляции/распространению телепрограмм/предоставлению телекоммуникационных услуг и использованию телекоммуникационных сетей.

«Пожалуйста, сделайте все должное. После стольких лет моих обращений следует наконец прекратить делать вид, что этих людей не существует. Сейчас самое время», – подытожил Филатов.

Напомним, как в декабре 2018 года во время молебна в храме Рождества Пресвятой Богородицы Православной церкви Украины возле тогдашнего президента Петра Порошенко оказался лидер организованной преступной группировки Александр Петровский. На фото с ним был тогда и Эмиль Арутюнян (прозвище - Эмиль), который также считается близким к Петровскому «авторитетным» бизнесменом.

В сентябре 2019 года олигарх Игорь Коломойский сходил на баскетбол в компании «криминальных авторитетов» «Нарика», «Умки» и «Гастелло».