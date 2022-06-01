«В плен взяли, допросили и застрелили»: оккупант рассказал о убийстве украинских военнопленных

В перехваченном разговоре ГУР оккупанты рассказали об убийстве украинских пленных и зарплате, которую получают, воюя в Украине.
Звукозапись перехваченного разговора ГУР опубликовало в своем YouTube.
Уроженец Алтайского края рф, Денис Дереглазов, воспользовавшись телефоном товарища рассказал как ВСУ обстреливают их позиции и мертвых российских военных.
- Что у вас там еще интересного?
- Та бл*ть сильно тут не расскажешь. Недавно тут цирк был. Пи*да, че я тут не видел. Нуги, руки, там, полтела. Сидишь и просто над тобой мины, свист бл*ть еб*шит. Тут они решили топить нас, как их роз*бали.
Он также поделился историей убийства одного пленного украинского танкиста.
- Одного танкиста в плен взяли. Тут так его полоскали нах*й. Плавал, причем на земле плавал. Потом допросили и застрелили.
- Них*я себе. Че в плен не берете?
- Да нах*й надо. Да и потом они кастрируют нас, а мы будем.. да нах*й. Не, мы можем так чтоб 10 человек, а так 1-2 да нах*й.
Кроме того, они обсудили зарплату, которую им платят за зверства в Украине.
- Бабки платят хоть тебе?
- Ну так зарплату прислали и 24 рубля сверху. Ну там не полная. Следующая полная придет рублей 140. Только 140 и 150 еще зарплата там.
Денис Александрович Дереглазов
12.12.1996 года рождения
Село Поспелиха, Алтайского края рф
Личный номер: ВС-30420, в/ч 46102
Паспорт гражданина рф: 0110577500