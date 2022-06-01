ЕС одобрил шестой пакет санкций относительно рф

Европейский Союз принял шестой пакет санкций против россии и беларуси в связи с агрессией против Украины.

Официальная информация о принятии шестого пакета санкций ЕС обнародована 3 июня на сайте Европейского совета.

«Учитывая продолжение россией агрессивной войны против Украины, а также поддержку (этой войны) со стороны беларуси, а также с учетом сообщений о зверствах, совершенных российскими вооруженными силами в Украине, Совет ЕС решил сегодня применить шестой пакет экономических и личных санкций, которые направлены как против россии, так и против беларуси», - говорится в сообщении.

Как отмечается, шестой пакет санкций включает серию мероприятий, направленных на эффективное ограничение возможности россии продолжать агрессию.

«Благодаря сегодняшнему пакету мы усиливаем ограничения на способность Кремля финансировать войну путем введения дальнейших экономических санкций. Мы запрещаем импорт российской нефти в ЕС, и тем самым сокращаем огромный источник дохода для россии. Мы отключаем больше ключевых российских банков от международной платежной системы SWIFT. Мы также налагаем санкции на виновных в зверствах, произошедших в Буче и Мариуполе, и запрещаем больше распространителей дезинформации, активно способствующих пропаганде войны президента путина», – заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Отмечается, что новый пакет включает в себя ряд мер, направленных на эффективное препятствование способности россии продолжить агрессию.

В частности, ЕС решил запретить закупку, импорт или перевозку сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС. Постепенный отказ от российской нефти продлится от шести месяцев для сырой нефти до восьми месяцев для других нефтепродуктов.

«Временное исключение предполагается для импорта сырой нефти по нефтепроводу в те страны-члены ЕС, которые из-за своего географического положения страдают от специфической зависимости от российских поставок и не имеют жизнеспособных альтернатив. Кроме того, Болгария и Хорватия также выигрывают от временных исключений на импорт российской морской сырой нефти и вакуумного газойля соответственно», – говорится в сообщении Совета ЕС.

Кроме того, ЕС распространяет действующий запрет на предоставление специализированных услуг финансовых сообщений (SWIFT) на три дополнительных российских кредитных учреждения – крупнейший российский банк «Сбербанк», «Кредитный банк Москвы» и «Российский сельскохозяйственный банк» – а также «Белорусский банк развития и реконструкции».

Также ЕС приостанавливает вещание на своей территории еще трех российских государственных телеканалов: «Россия РТР/РТР Планета», «Россия 24» и «Международный телецентр».

«Эти структуры использовались российским правительством как инструменты для манипулирования информацией и распространения дезинформации о вторжении в Украину, включая пропаганду, с целью дестабилизации соседних с Россией стран, ЕС и его государств-членов. Согласно Хартии основополагающих прав, эти меры не помешают этим СМИ и их сотрудникам осуществлять деятельность в ЕС, кроме вещания, например, исследования и интервью», – пояснили в Совете ЕС.

Кроме того, ЕС расширил список лиц и организаций, на которые распространяются ограничения на экспорт товаров и технологий двойного использования. Такие добавления в список включают как российские, так и белорусские организации. Кроме того, ЕС расширит список товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому развитию сектора обороны и безопасности россии. Он включает 80 химических веществ, которые могут быть использованы для производства химического оружия.

ЕС запретит предоставление в россии бухгалтерских услуг, связанных с PR- и консультационных услуг, а также облачных сервисов.

Кроме того, Совет ЕС решил наложить санкции на дополнительных физических и юридических лиц: виновных в зверствах российских войск в Буче и Мариуполе, лиц, поддерживающих войну, ведущих бизнесменов и членов семей олигархов и кремлевских чиновников, а также на оборонные и финансовые организации.

Соответствующие нормативно-правовые акты в ближайшее время будут опубликованы в Официальном журнале ЕС.