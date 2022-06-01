«Болгарки, кофемашины, крема и магнитики»: Оккупант рассказал, что россияне воруют в украинских домах

Российский оккупант в телефонном разговоре рассказал своему брату как российские солдаты мародерят в Украине.

Об этом свидетельствует новый перехват СБУ.

Оккупант рассказал, что забирает даже сувенирные магниты.

- Я еще магнитики набрал. Мы когда в доме поселились, они, е*ать, такие путешественники: они были в Китае, в Италии, в Париже. До*уя, короче, где были.

- А, то есть ты магниты еще накупил, да?

- Нап*здил, да. Они им не нужны, не понадобились, по ходу, вот я их себя взял.