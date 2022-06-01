«Болгарки, кофемашины, крема и магнитики»: Оккупант рассказал, что россияне воруют в украинских домах

Российский оккупант в телефонном разговоре рассказал своему брату как российские солдаты мародерят в Украине.
Об этом свидетельствует новый перехват СБУ.
Оккупант рассказал, что забирает даже сувенирные магниты.
- Я еще магнитики набрал. Мы когда в доме поселились, они, е*ать, такие путешественники: они были в Китае, в Италии, в Париже. До*уя, короче, где были.
- А, то есть ты магниты еще накупил, да?
- Нап*здил, да. Они им не нужны, не понадобились, по ходу, вот я их себя взял.
Российский солдат жалуется брату, что не сумел разбогатеть, продав награбленное.
- Бл*ть, я столько «добра» тогда нах*й собрал – все сгорело. Мы могли б сейчас реально богатыми стать. Там было 10 кофемашин, прикинь. Одна машина стоит 40 тысяч. Я тебе серьезно бл*ть. Если бы не сгорело бы – я бы их тебе сейчас отправил, продали бы, 400 тысяч было бы.
Он добавляет, что военные россии воруют в Украине все, что видят.
- Пацаны чё только не пи*дят: пилы, всякую ху*ню: «тырчики», болгарки – все домой п*здят. Там еще у меня сумка был полна кремов. Я думал, бл*ть, своей привезу там, ее маме, нашей маме привезу.