Путина, Лаврова и Шойгу ждет трибунал, - советник Постпреда Украины в ООН

Советник Постпредства Украины в ООН Сергей Дворник на дебатах в Совбезе заявил, что российского диктатора владимира путина, главу МИД рф Сергея Лаврова и министра обороны рф Сергея Шойгу ждет трибунал.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление украинской делегации в ООН.

По его словам, Украина поддержала идею создания специального трибунала для наказания за преступление военной агрессии России против Украины, назвав его заключительным аккордом войны для Путина, Шойгу, Лаврова и других российских военных преступников.

«После 100 дней мужественного сопротивления ВСУ и всего украинского народа ясно, что эта неспровоцированная и неоправданная агрессивная война закончится поражением России. Поражением, которое станет победой всего цивилизованного мира», — заявил дипломат.

Дворник рассказал, что только в Киевской области после отступления русской армии было обнаружено 1200 тел убитых мирных жителей. Число жертв среди гражданского населения в Мариуполе, по его словам, можно будет подсчитать только после деоккупации города.

«Однако ясно, что убиты десятки тысяч», – отметил он.

Напомним, Европарламент проголосовал за резолюцию по созданию трибунала для расследования военных преступлений россии против Украины.