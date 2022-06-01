Оккупанты ставят под угрозу безопасную работу ЗАЭС, – разведка

На Запорожской АЭС сложилась критическая ситуация обеспечения стабильной и безопасной работы станции. Практически отсутствуют запчасти и расходные материалы.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Во время захвата станции один из снарядов, выпущенных оккупантами, разорвался вблизи одного из энергоблоков. В результате произошла утечка масла. Повреждение удалось отремонтировать, но персонал был вынужден залить в контур отработанное масло.

В настоящее время работа на станции ведется вахтенным методом. Продолжительность вахты составляет одну неделю.

Личный состав оккупационных войск, вовлеченный в охрану объекта, размещен в основном в гостинице «Украина» и в помещениях профилактория станции. Также военные занимают квартиры эвакуированных граждан. На станции действует строгий пропускной режим. У каждой очередной смены изымают практически все личные вещи, особенно телефоны.

Руководством РФ станции изучается возможность подключения станции к энергосистеме рф. Впрочем, по техническим причинам это пока технически невозможно.

Напомним, что «Росэнергоатом» направил на ЗАЭС группу своих специалистов, а украинский персонал станции работает под сильным давлением оккупантов. Также в Энергодаре оккупанты расстреляли работника Запорожской АЭС.

Генералу оккупантов Алексею Домбровскому заочно объявили о подозрении за захват ЗАЭС и убийство граждан Украины.

Еще напомним, как 16 апреля над Пивденноукраинской атомной электростанции пролетели крылатые ракеты русских оккупантов, что несло угрозу для станции.