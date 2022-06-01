В Черкасской области контрразведка задержала сторонника «партии Шария», который сливал информацию ФСБ и мог готовить теракт

Контрразведчики СБУ задержали агента ФСБ, который собирал данные об объектах, которые могли стать целью для обстрелов рф в Черкасской области.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Благодаря работе СБУ на опережение утечки данных не произошло, а сам предатель задержан «на горячем» – во время съемки одного из военных объектов.

Злоумышленником оказался местный житель, бывший работник органов исполнительной власти и активный поклонник запрещенной «партии Шария». Российские спецслужбы регулярно поддерживали с ним связь. Их интересовали координаты не только подразделений силовых структур и воинских частей, но и админпостроек органов государственной власти.

В настоящее время проверяется информация о планировании злоумышленником ряда терактов на территории Украины. Это связано с тем, что он пригласил в ФСБ оружие: пистолеты с глушителем и прицелами патроны с магазинами, гранаты с запалами, противопехотные мины МОН-50 с радиодетонаторами.

Сейчас агент задержан, ему сообщено о подозрении по части 2 статьи 111 («Государственная измена») Уголовного кодекса Украины.