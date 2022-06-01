Война рф против Украины может стать причиной голода для 323 миллиона человек, – ООН

ООН считает, что продолжение войны рф против Украины может вызвать массовый голод в мире. В частности, на грани голодной смерти окажутся около 323 миллиона человек.

Об этом сообщает в Twitter заявил руководитель Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли.

По его словам, в последние годы продовольственные проблемы в мире лишь усугубились. Причиной стали пандемия коронавируса, увеличения расходов и, конечно, война в Украине, которая является мировым поставщиком продовольствия.

«Мы сталкиваемся с беспрецедентными проблемами для глобальной продовольственной безопасности. Только за последний год конфликты, климатический кризис, COVID и рост расходов толкнули 276 миллиона людей на грань голодной смерти. Если война в Украине не закончится в ближайшее время, это количество может вырасти до 323 миллиона человек», - говорится в сообщении.

We're facing unprecedented challenges to global food security. In the past year alone, conflict, the climate crisis, Covid & rising costs have pushed 276M people to the brink of starvation. If the #Ukraine war doesn't end soon, that number could rise to 323M people. pic.twitter.com/KtCQkrQkYi — David Beasley (@WFPChief) June 3, 2022

Напомним, как оккупанты вывозили украинское зерно из Бердянска в Крым и рф.