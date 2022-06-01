Война рф против Украины может стать причиной голода для 323 миллиона человек, – ООН

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03.06.2022 19:37

ООН считает, что продолжение войны рф против Украины может вызвать массовый голод в мире. В частности, на грани голодной смерти окажутся около 323 миллиона человек.

Об этом сообщает в Twitter заявил руководитель Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли.

По его словам, в последние годы продовольственные проблемы в мире лишь усугубились. Причиной стали пандемия коронавируса, увеличения расходов и, конечно, война в Украине, которая является мировым поставщиком продовольствия.

«Мы сталкиваемся с беспрецедентными проблемами для глобальной продовольственной безопасности. Только за последний год конфликты, климатический кризис, COVID и рост расходов толкнули 276 миллиона людей на грань голодной смерти. Если война в Украине не закончится в ближайшее время, это количество может вырасти до 323 миллиона человек», - говорится в сообщении.

Напомним, как оккупанты вывозили украинское зерно из Бердянска в Крым и рф.

Фотофакт