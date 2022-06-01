Установлена личность российского снайпера, убившего мирного жителя Киевщины

Киевская областная прокуратура и следователи СБУ установили личность российского оккупанта, который в феврале во время оккупации села Победа в Киевской области убил безоружного мирного жителя.

Об этом сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Убийцей оказался Олег Ильин – снайпер 15-й отдельной мотострелковой «Александрийской» бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа с рф, принадлежащей в состав так называемых российских «миротворческих» войск.

Уточняется, что погибшему мужчине было 53 года.

«Безоружный гражданин просто возвращался домой. Несколько дней с мужем не было связи, пока друг не нашел его тело с простреленной головой в парке недалеко от позиций, где дежурили захватчики. Оккупанты еще 9 дней не давали односельчанам забрать жертву. Лишь позже позволили похоронить в указанном ими месте в том же парке», - добавили в сообщении.

Украинскими спецслужбами собраны доказательства, чтобы этот военнослужащий России получил статус подозреваемого в нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством

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Напомним, что ранее оккупанту, который загонял в подвал сотни жителей Черниговщины, заочно сообщили о подозрении – тогда в помещении погибли 10 человек.