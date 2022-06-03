«100 дней агрессии и зверств»: Следователи зафиксировали почти 23 тысячи преступлений оккупантов и их пособников

С 24 февраля зарегистрировали и расследуется 22 678 преступлений, связанных с агрессией рф: 14 935 из них – военные преступления, а 7232 – преступления против основ национальной безопасности Украины.

Об этом сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

«100 дней агрессии и зверств – 100 дней борьбы за справедливость. Война россии против Украины – вызов мировому порядку и испытания для верховенства права. Правоохранительная система мобилизует закон для защиты справедливости. Четвертый месяц каждый из нас на грани возможностей противодействует масштабному злу, совершаемому на нашей земле. С 24 февраля мы зарегистрировали и расследуем 22 678 преступлений, связанных с агрессией РФ: – 14935 военных преступлений - 7232 преступления против основ национальной безопасности Украины. Российские войска убили более 5000 гражданских лиц, ранили – еще почти 6000. Это только подтвержденные в уголовных производствах данные. Все мы понимаем, что жертв гораздо больше. За каждый из них враг должен заплатить – это задача национальной и международной системы правосудия. Наибольшее бремя, конечно, украинские правоохранители берут на себя», – написала Генпрокурор в соцсети.

По результатам расследования военных преступлений уже сообщили о подозрении 90 лицам, обвинительные акты в отношении пяти человек направлены в суд и уже есть первые три приговора.

В «магистральном деле» в отношении российской агрессии привлечены к уголовной ответственности 623 человека, среди которых представители высшего военного командования ВС рф и Рросгвардии, руководители правоохранительных и разведывательных органов, сенаторы, депутаты, пропагандисты.

Также вскоре будут судить за соучастие в арессии российского генерала Лямина - командующего армейским корпусом Черноморского флота РФ, руководившего вторжением военных подразделений рф на Юг Украины из Крыма.

Межведомственная группа Task Force занимается поиском активов граждан россии, причастных к агрессии в Украине. Имущество преступников пойдет на компенсацию жертвам и восстановление государства.

В настоящее время расследуется более 1000 преступлений по фактам предательства. 230 человек уведомлены о подозрении. Разоблачены более 900 фактов коллаборационной деятельности, две сотни человек уже привлечены к ответственности.

Также с Украиной бок о бок 18 стран, открывших свои производства по агрессии рф. Среди них, например, Германия, Швеция, Норвегия, Франция и т.д.

По словам Генпрокурора, серьезный результат принесет и объединение усилий в рамках Совместной следственной группы, в которой теперь 6 стран: Украина, Литва, Польша, Латвия, Эстония и Словакия, а также Евроюст и впервые в истории Офис прокурора Международного уголовного суда.

«Большие надежды на плодотворное сотрудничество с МКС, стратегию которого мы недавно обсудили с Прокурором Каримом А.А. Ханом. Вскоре Офис прокурора Международного уголовного суда откроет свое представительство в Украине, чтобы как можно скорее перед судом в Гааге предстали российские военные преступники. Очень важно, что с нами «на земле» наши иностранные коллеги», – отметила Венедиктова.

Первой к нам присоединилась экспертная миссия национальной жандармерии Франции. Делегация прибыла 11 апреля на 15 дней, а продолжает работать до сих пор с частичными ротациями. Они работали в Киевской области по трем направлениям – ДНК-анализ, судебно-медицинские экспертизы, первичный осмотр трупов в местах массового захоронения.

В Черниговской области работает группа французских экспертов по моделированию с помощью дрона, баллисты, взрывотехники, а также специалисты по применявшемуся оружию массового поражения.

Эксперты из Словацкой Республики прибыли 21 апреля и тоже продолжают работать рядом с нами в Киевской и Черниговской областях. В их числе работники полиции, криминалисты, судебно-медицинские эксперты, антрополог. Также словацкие эксперты привлекались к отбору ДНК-профилей погибших военных.

Уже поработали две группы членов Совместной следственной группы и специалистов Литовской Республики. Специалисты Генпрокуратуры Литвы и Бюро криминальной полиции, а также отдела поиска и нейтрализации взрывоопасных предметов подразделения по антитеррористическим операциям принимали участие в проведении следственных действий на территории Киевской области. Другая литовская группа с командой украинских специалистов осматривала поврежденные объекты и опросили местных жителей на территории Харьковщины.

14 мая в Украину прибыли представители Офиса прокурора Международного уголовного суда. Они проводят самостоятельные процессуальные действия с привлечением голландских специалистов. Активно работали в Бородянке Киевской области, а также в селе Ягодное в Черниговской области, где в подвале школы содержались заложники.