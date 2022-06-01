Нацполиция Украины уволила своих сотрудников, оставшихся на оккупированных территориях

Все сотрудники полиции, оставшиеся на оккупированной территории, уволены из Национальной полиции Украины.

Об этом сообщили в Нацполиции, пишет «Интерфакс-Украина».

«Все полицейские, оставшиеся на оккупированной территории, уволены из рядов Нацполиции. Глава Нацполиции подписал соответствующий приказ», - сообщили в ведомстве.

При этом добавили, что были определены места дислокации, куда должны были прибыть сотрудники Нацполиции с оккупированных территорий. Не прибывшие и оставшиеся на оккупированных территориях уволены со службы.