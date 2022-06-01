Российский журналист Невзоров, осудивший вторжение рф, получил гражданство Украины

Президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении украинского гражданства российскому журналисту Александру Невзорову и его супруге.
Об этом сообщили в Государственной миграционной службе Украины, пишет «Укринформ».
- Этот указ действительно подписан. Больше ничего комментировать не можем, – сказали в ГМСУ.
Ранее советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что Зеленский подписал указ о предоставлении украинского гражданства Невзорову и его супруге.
Басманный суд Москвы 6 мая заочно арестовал журналиста Александра Невзорова, выступающего в поддержку Украины, в рамках уголовного дела о «распространении заведомо ложной информации о вооруженных силах россии». Ранее журналист был объявлен в розыск.
В марте этого года следственный комитет россии возбудил против Невзорова уголовное дело о распространении «фейковой» информации о действиях российских вооруженных сил в Мариуполе. Сообщалось, что следствие пытается установить местонахождение Невзорова. В конце марта жена журналиста в соцсетях сообщила, что ее муж находится в Израиле.