Евросоюз на год отменил пошлины для украинских товаров – так хотят поддержать экономику Украины

Европейский Союз официально отменил все пошлины и сборы с украинского экспорта, направляемого на европейский рынок, чтобы помочь возобновлению украинского бизнеса, пострадавшего в результате российской агрессии.

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам сельского хозяйства и торговли Мириам Гарсия Феррер, передает «Укринформ».

- Регуляторные правила, временно приостанавливающие все поступающие в ЕС из Украины сборы по импорту, были обнародованы сегодня в Официальном журнале ЕС. Они вступят в силу завтра, 4 июня и будут действовать до 5 июня 2023 года, - отметила пресс-секретарь Еврокомиссии.

Президент Владимир Зеленский выразил благодарность Европейскому Союзу и его руководству за решение об отмене пошлин и сборов на импорт из Украины, а также за введение шестого пакета санкций против россии.

«Спасибо ЕС, президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляен, президенту Европейского совета Шарлю Мишелю за решение в поддержку Украины. 6-й пакет санкций усилит давление на агрессора, лишив его доходов от продажи нефти», - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что отмена на год тарифов и квот на импорт из Украины поддержит украинских производителей, в частности аграриев, и поможет восстановлению экономики.