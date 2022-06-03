Против Януковича начнут еще одно спецрасследование – за подписание «Харьковских соглашений» с россией

Суд разрешил специальное досудебное расследование в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, подписавшего «Харьковские соглашения» в пользу россии.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

Дело расследуют как государственную измену. В нарушение требований Конституции Янукович 21 апреля 2010 года в Харькове подписал от имени Украины Соглашение между Украиной и россией, которым продлил на 25 лет срок пребывания черноморского флота рф на территории Украины – в АР Крым и Севастополе.

«В результате таких действий были созданы предпосылки для увеличения численности войск рф на территории Украины, их переоснащения и модернизации и в дальнейшем – вторжения и оккупации ими АР Крым и Севастополя», - отмечено в сообщении.

Против Януковича ведут еще два специальных расследования по фактам захвата государственной власти в 2010 году, незаконной переправки в рф в феврале 2014 года не менее 20 человек, а также подстрекательства к дезертирству сотрудников УГО. Во всех трех уголовных производствах суд разрешил арест Януковича. В другом уголовном производстве по делам Майдана завершено в специальном порядке досудебное расследование против Януковича и его сообщников.