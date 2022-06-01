рф могла назначить нового командующего российскими оккупантами в Украине, - СМИ

Расследователи Conflict Intelligence Team 2 июня сообщили, что вместо Александра Дворникова группировкой российских войск в Украине уже неделю командует генерал Геннадий Жидко.

Об этом сообщает «Новое время».

Назначенный в апреле руководить оккупационным контингентом Дворников исчез из виду. Считают, что его внезапное исчезновение могло свидетельствовать об уходе с должности. По словам источников, Дворников, приняв командование, попытался улучшить координацию действий российских наземных и воздушных подразделений. Однако ему это не совсем удалось из-за фундаментальных проблем в российской армии.

Расследователь Руслан Левин заявил, что примерно неделю-полторы назад общался со своими источниками среди солдат, которые рассказывали, что «говорят, что вместо Дворникова теперь командует всей этой «операцией», битвой за Донбасс, генерал Жидко».

- Он бывший командующий Восточным военным округом, он был командующим этого округа до ноября 2021 года, после чего его перевели на должность заместителя министра обороны россии по военно-политической работе. То есть, он, по сути, такой главный замполит, главный политрук российской армии, - отметил Левин.

По его словам, Восточный военный округ рф, которым командовал Жидко, считается наиболее укомплектованным и боеспособным.

- Поэтому, естественно, выходцам из этого округа дают сейчас более привилегированное положение в плане того, что могут ставить задачу командовать, и их бросать на важнейшие направления, потому что у них самые результативные части, - пояснил Левин.

Известно, что в 2016 году Жидко являлся начальником штаба группировки вооруженных сил рф в Сирии.