В Киеве и Чернигове задержали наркоторговцев, которые работали на рф и шпионили за ВСУ

В Киеве и Чернигове СБУ и полиция обезвредили преступную группировку, передававшую оккупантам разведданные и доходы от наркобизнеса.

Об этом сообщили в СБУ.

ОПГ ежемесячно переправляла в рф более 3 миллионов гривен от сбыта оптовых партий амфетамина. Деньги выводили через российскую биржу криптовалют, а их конечные получатели – лица, подконтрольные представителям спецслужб россии.

Кроме того, в составе ОПГ действовала разветвленная сеть наркодилеров, которых оккупанты использовали для сбора данных о дислокации и перемещении украинских войск.

В общей сложности в группировку входило более 20 человек. Наркотики они продавали в Киевской, Черниговской и Сумской областях. Двое организаторов ОПГ задержаны.