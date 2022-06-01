Арахамия заявил, что украинско-российские переговоры не проведут в ближайшее время

Глава украинской переговорной группы с россиянами Давид Арахамия заявляет, что Украина может инициировать новый раунд переговоров с рф, когда будет иметь усиленную переговорную позицию.

Об этом сообщает «Украинская правда».

- Переговоры нужно продолжать, когда у нас переговорная позиция будет усилена. А в первую очередь, сейчас она может быть усилена за счет того, что оружие, которое нам постоянно обещают международные партнеры, в конце концов, поступит в достаточном объеме. Наши вооруженные силы уже готовы его применять… И тогда, я думаю, можем с усиленной переговорной позиции инициировать новый раунд переговоров, - сказал глава фракции «Слуга народа» в ВР.

Арахамия высказал мнение, что сейчас пауза в переговорах «достаточно обоснована», поскольку продолжаются большие бои на востоке Украины. Он отметил, что сейчас Украина деоккупирует многие села, но россияне тоже оккупируют новые населенные пункты.