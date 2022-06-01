Зеленский обратился к украинцам в сотый день войны: Оккупация будет временной, рф получит трибунал

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением по поводу 100-го дня войны против россии. Он акцентировал внимание на трех главных словах для наших граждан во время войны – мир, победа, Украина.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.

- Каждый день у нас появлялись слова, которые для каждого и каждой теперь гораздо больше, чем просто слова. Гостомель, Бородянка, Ахтырка, Чернигов. Харьков, Херсон, Изюм, Мелитополь. Мариуполь и «Азовсталь». А вместе с ними – армия, арта, морпехи, пограничники, разведка, нацгвардейцы, полиция, тероборона, авиация, наши героические летчики... Слово – призрак. Призрак Киева. Который уничтожал врагов и оставался в живых.

- Были слова, которые наш враг хотел стереть. Волноваха и Салтовка, Попасная и Северодонецк. Это слова, которые мы обязательно напишем снова. Но по-нашему. Так же, как Бучу. И как Мариуполь. И мы напишем их обязательно рядом со словом: Трибунал. Чтобы другие слова: фильтрация, депортация, пытки, расстрел, ковровая бомбардировка, ракетный удар – обязательно получили ответ. Ответ всего лишь из одного слова: справедливость. Справедливость, которая станет точкой после временных для нас слов: оккупация, мордор, орки, - сказал Зеленский.