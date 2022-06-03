На базе Баштанской многопрофильной больницы открыли мобильный госпиталь на 50 мест, - нардеп Негулевский

Благодаря гуманитарной помощи из Нидерландов, на базе КНП «Баштанская многопрофильная больница» открыли военный мобильный госпиталь на 50 мест.

Об этом сообщил народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Игорь Негулевский у себя в Facebook.

«Я очень благодарен председателю Службы безопасности Украины Ивану Геннадиевичу Баканову, а также Председателю Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинскому страхованию Михаилу Радуцкому, народному депутату от партии «Слуга народа» Артему Дубнову за соучастие в этом нужном людям деле. Благодаря совместной работе, а также благотворительной помощи наших друзей из Нидерландов, мы получили мобильный госпиталь Deployment manual 50 BED Hospital на базе Баштанской многопрофильной больницы», - написал нардеп.

Он сообщил, что этот госпиталь на 50 коек содержит хирургический, реанимационный, приемный, лабораторный блоки, а также военный автономный госпиталь. Все блоки оборудованы всем необходимым и готовы к приему пациентов.

Напомним, Заместитель главы Николаевской ОГА Юрий Гранатуров заявил, что несмотря на обстрелы российской армии на территории области продолжают работать все медицинские учреждения - их 80.