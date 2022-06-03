ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: 503-й батальон морской пехоты получил почетный знак «За мужество и отвагу»

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 3 июня по этой ссылке.



В этой новости мы будем следить за событиями 4 июня.

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00:29 Президент Украины Владимир Зеленский отметил почетным знаком «За мужество и отвагу» 503-й отдельный батальон морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Постоянное место дислокации батальона было в Мариуполе, сейчас морпехи продолжают оборону Украины в Донецкой области.

00:18 В Министерстве обороны Украины сообщили, что воины 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады продолжают сдерживать и уничтожать российских оккупантов на Донецком направлении.

«Они – люди разные по возрасту и профессиям в гражданской жизни, воины с многолетним боевым опытом и патриоты, призванные на военную службу по мобилизации. Всех их объединяет общая цель – защитить свое государство и одержать желаемую победу!» - говорится в сообщении.

00:12 В ходе боевых действий в Украине погиб ещё один французский гражданин, сообщил МИД Франции, передает «УНИАН».

Это военный-доброволец, сражавшийся на стороне Украины. По данным радио Europe 1, он получил смертельные ранения в результате артобстрела под Харьковом. Всего, по данным СМИ, за Украину против оккупантов сейчас воюют около 150 французских добровольцев.

