Война на Николаевщине: ВСУ уничтожили не менее 19 оккупантов с артиллерией и склад боеприпасов

24 февраля в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 3 июня доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 5 июня, происходящими на территории Николаевской области.

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07:13 Не преуспевая в продвижении по суше, враг нанес воздушный удар паром вертолетов Ка-52 по нашим позициям. Потерь нет, сообщили в Оперативном командовании «Юг», подбивая итоги 100 дня противостояния полномасштабному вторжению рф в Украину.

В свою очередь, наши Воздушные силы двумя Су-25 атаковали скопления противника под Ивановкой на Херсонщине. Армейская авиация нанесла еще два удара по скоплению противника в районе Солдатского и Давыдова Брода.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями сил обороны в ходе выполнения огневых задач уничтожены 19 рашистов, гаубица «Мста-Б», три самоходные пушки «Гиацинт-С» и склад боеприпасов, остальные потери уточняются.

В некоторых громадах Херсона восстановили мобильную связь и интернет украинских мобильных операторов. Также мобильная связь частично есть на деоккупированных территориях области: в Кочубеевской и Нововоронцовской территориальных громадах.

Оккупанты опасаются того сопротивления, которое нарастает среди местного населения Херсонской области. Местные жители продолжают сопротивляться. Каждый день в областном центре появляются флаги, мотивационные надписи и «ссылки» для оккупантов, распространяются открытки. Руководство оккупационных властей передвигается с большим количеством охраны, в бронежилетах, в бронированных машинах. Есть страх за свою жизнь. Поэтому в район Херсона подтянули и до четырех самоходных орудий большой мощности типа «Пион».

В Черном море на выполнении боевых задач находятся три ракетных корабля и подводная лодка, а также пять БДК. Именно с подлодки враг осуществил пуск ракет, по направлению Крыма. Одна крылатая ракета сбита над морем на Одесчине, еще крылатые ракеты наши подразделения метко сбили над Николаевщиной.

По самому Николаеву враг утром изготавливал из ствольной тяжелой артиллерии и реактивными системами залпового огня. Благодаря качественно проведенной разъяснительной работе и вдумчивой эвакуации гражданского населения, пострадавших нет.